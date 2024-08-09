Россияне стали больше путешествовать по родной стране

Спрос серьезно изменился и россияне больше предпочитают отдыхать на родине. Также выросло число туристов из восточных стран.

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2024 год стал годом прорыва для российской туристической отрасли. По прогнозам министра экономического развития Максима Решетникова, количество внутренних поездок среди россиян превысит 90 миллионов. Эта тенденция уже подтверждается данными за первое полугодие, что говорит о реальном изменении спроса и укреплении доверия к отечественным курортам. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Рост числа внутренних поездок свидетельствует о том, что россияне все больше ценят красоту и разнообразие своей страны. Они выбирают путешествия по родным просторам, отдохнуть на отечественных курортах, познакомиться с уникальными достопримечательностями.

Многие россияне, раньше предпочитавшие зарубежные поездки, теперь с радостью открывают для себя новые маршруты внутри страны. Это связано не только с ограничением выезда за рубеж, но и с осознанием того, что Россия предлагает уникальные и не менее привлекательные туристические возможности.

Бизнес-сообщество, увидев потенциал туристической отрасли, активно инвестирует в ее развитие. Это касается как малых предприятий, так и крупных корпораций. Строятся новые отели, создаются новые маршруты, улучшается инфраструктура.

В 2024 году наблюдается резкий рост числа туристов из восточных стран. В частности, число приезжающих из Китая, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также увеличился поток туристов из ОАЭ, Вьетнама и Японии.

Правительство активно поддерживает развитие отечественного туризма, предоставляя налоговые льготы, субсидии и другие меры поддержки. Развитие транспортной инфраструктуры и появление новых лоукостеров сделало поездки по России доступнее для широкого круга людей.

Многие российские курорты активно обновляют свою инфраструктуру, предлагают высококачественные услуги и уделяют внимание разнообразию предлагаемых туристических маршрутов.

Туризм в России — это не просто отдых, это важная часть экономики. Рост этой отрасли создает новые рабочие места, повышает уровень жизни в регионах и способствует развитию местного бизнеса.

Внутренний туризм продолжает расти, иностранные гости с интересом открывают для себя красоты России, а инвестиции в отрасль обеспечивают ее динамичное развитие.