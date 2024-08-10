В России построят электролайнер для круизов по Байкалу

В России до конца сентября 2025 года построят первый электролайнер для туристических путешествий по Байкалу.

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Российская судоверфь Emperium, часть Sitronics Group, анонсировала строительство нового электрического туристического судна. Эта роскошная яхта, получившая название «Байкал», будет курсировать по Байкалу, предлагая туристам высокий уровень комфорта. Судно станет первым в запланированной серии и будет оснащено тремя палубами.

Согласно информации, на «Байкале» будут доступны каюты бизнес-класса и эконом-варианты, общая вместимость составит 68 человек. Среди удобств — ресторан с панорамными видами, бар, спа-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. В межсезонье планируется использовать судно как плавучую гостиницу.

Конкретные детали электрической установки пока не раскрыты, но известно, что зарядка аккумуляторов будет происходить с помощью альтернативных источников энергии. Судно будет автономным до 7 суток или 100 км. Строительство начнётся в этом году, а завершение работ намечено на сентябрь 2025 года. Николай Маклухин, глава «Пермской судоверфи», отметил, что проект является инновационным и перспективным для российского судостроения.