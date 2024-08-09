Туристам разъяснили изменения в маршрутах поездов в Курской области

Туристы, пакующие в эти дни чемоданы на южных курортах перед отправкой своего поезда, с волнением читают новости из Курской области. Некоторые из них не понимают, почему в связи с происходящими событиями РЖД изменили маршрут лишь одного южного состава, проходящего через Курск. Ответ можно найти, подробнее всмотревшись в маршруты составов и карту железных дорог.

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Действительно, перевозчик внес коррективы в движение поезда № 360/359 Адлер – Калининград с 7 по 12 августа. В его же составе идут прицепные вагоны маршрутом Анапа – Калининград. Это объяснимо, так как согласно утвержденному маршруту лишь этот южный состав при движении по Курской области уходил сильно западнее на станцию Льгов, что располагается приблизительно в 50 км от Суджи, где в эти дни Вооруженные силы РФ отражают попытку вторжения ВСУ.

Остальные же южные составы, проходящие через Курск, сразу идут наверх, в Орел, не приближаясь к границе. Через Курск идет пара южных поездов в Москву, прибывающих на Киевский вокзал, а также состав в Смоленск. Маршрут остальных южных поездов пролегает западнее Курска на 200 км.

У «Гранд Сервис Экспресс» станция Курск встречается только в одном маршруте – № 474 Симферополь – Смоленск. Корректив в его движении нет. Он также движется в пункт назначения через Орел.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД изменили маршруты южных поездов после ЧП в Волгоградской области.