В Псковской области отчитались об увеличении числа туристов в регионе
О выросшем туристическом потоке сообщил глава региона. В связи с этим в ходе совещания с главой комитета по туризму обсуждалась необходимость увеличивать число гостиниц.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с главой регионального комитета по туризму Мариной Егоровой отметил, что с начала года регион посетило на 14% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые полгода власти насчитали 950 тысяч человек, которые участвовали в тех или иных экскурсиях, что на 6% больше прошлогодних показателей.
Марина Егорова в свою очередь отметила, что ее ведомство активно занимается расширением гостиничного фонда. До конца года планируют открыть 186 номеров в модульных отелях. Об этом пресс-служба правительства сообщила ПАИ.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и Калининградской области остро не хватает гостиниц и отелей для размещения всех туристов.
В Смольном сообщили, что северную столицу с начала года посетило уже 5 млн отдыхающих из разных уголков России и из других стран.