В Псковской области отчитались об увеличении числа туристов в регионе

О выросшем туристическом потоке сообщил глава региона. В связи с этим в ходе совещания с главой комитета по туризму обсуждалась необходимость увеличивать число гостиниц.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с главой регионального комитета по туризму Мариной Егоровой отметил, что с начала года регион посетило на 14% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые полгода власти насчитали 950 тысяч человек, которые участвовали в тех или иных экскурсиях, что на 6% больше прошлогодних показателей.

Марина Егорова в свою очередь отметила, что ее ведомство активно занимается расширением гостиничного фонда. До конца года планируют открыть 186 номеров в модульных отелях. Об этом пресс-служба правительства сообщила ПАИ.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и Калининградской области остро не хватает гостиниц и отелей для размещения всех туристов.

В Смольном сообщили, что северную столицу с начала года посетило уже 5 млн отдыхающих из разных уголков России и из других стран.