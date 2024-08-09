Российские отели объяснили рост цен

Российские отели столкнулись с нехваткой рабочих кадров и ростом цен на все: от продуктов до электричества, этим и объясняется подорожание номеров. Об этом в интервью НСН заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников.

Министр экономического развития Максим Решетников предложил продлить нулевой НДС для отелей в России до 2030 года. По его словам, цены на отдых внутри страны в 2023 году выросли на 14% на фоне активно растущего спроса. Однако Колесников пояснил, что стоимость номера в отеле складывается из ряда факторов.

«Обнуление НДС до 2030 года позволит хоть как-то снять нагрузку. Но цены на номера в отеле выросли, поскольку продукты подорожали, электричество подорожало. НДС вроде убрали, но это коснулось гостиниц, если по документам ты владелец отеля – выпадаешь из упрощенки. Кроме того это, к сожалению, человекоемкий бизнес. Моим сотрудникам нужно на что-то жить, а цены растут. Курьеры с машиной на руки получают 200 тысяч рублей. В отелях нет таких зарплат. В отличие от ресторанного бизнеса, в гостиничном почти не приняты чаевые. При этом заработная плата в структуре затрат отеля – 50-60 или до 40% от выручки. Я сегодня не могу найти персонал, кадровый голод», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, в России не наблюдается нехватки отелей.

«В нашей стране живет 144 миллионов человек, они совершают 70-80 миллионов поездок. Путин сказал, что надо выйти на 140 миллионов поездок. Нужно понять, что такое поездка, на сколько дней она совершается и в какие регионы. Ездят одни и те же или кто? Можно настроить новые отели, но некому работать там. Если отели по стране будут стоять пустыми, стоимость номеров не упадет. Не могу сказать, что России не хватает отелей. Мы в общей структуре экономики, нужно подстраиваться под изменение налогов», – заключил Колесников.

Ранее сообщалось, что средняя загрузка отелей и гостиниц Сочи на июль 2024 года составила 88%. При этом рост турпотока в июле составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».