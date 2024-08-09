Роскачество разработает стандарт для семейного отдыха туристов

Роскачество начало разработку стандарта для семейного отдыха, в нем будут описаны требования для номерного фонда отелей, обозначена необходимая инфраструктура, требования к анимационным программам и организации питания. Об этом сообщили ТАСС в организации.

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"Роскачество разрабатывает стандарт, направленный на удовлетворение потребностей путешествующих семей. <…> Разрабатываемый стандарт для семейного отдыха призван создать и обеспечить условия, соответствующие требованиям безопасности и характеристикам качества", - говорится в сообщении.

В стандарте планируется определить категории семейных туристов, описать общие требования для номерного фонда гостиничных предприятий, обозначить необходимую инфраструктуру и требования к анимационным программам и организации питания, учитывая потребности детей младшего и подросткового возраста, а также членов семьи старшего поколения, рассказали в Роскачестве.

Эксперты также планируют включить в стандарт требования для организации пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Стандарт нацелен на развитие туризма в одной из наиболее массовых категорий путешественников. Для семей важно, чтобы сервис отвечал интересам каждого из ее членов - детей, родителей, бабушек и дедушек. Поэтому стандарт станет инструментом решения их "головных болей" на отдыхе, поскольку у представителей турбизнеса будет четкое понимание, как качественно оказывать услуги и какая инфраструктура необходима для комфорта людей разных поколений, путешествующих вместе", - отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, за период с весны 2023 года по весну 2024 года по России путешествовали 88% россиян. При этом 29% респондентов совершали поездку с семьей.