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Суд обязал «Уральские авиалинии» изменить правила провоза багажа

Суд обязал «Уральские авиалинии» изменить собственные правила, которые ограничивали права пассажиров при перевозке багажа. Об этом сообщила Свердловская транспортная прокуратура.

Суд обязал «Уральские авиалинии» изменить правила провоза багажа
© tourdom.ru

Согласно отчету надзорного ведомства, претензии касались пункта о норме провоза багажа, когда клиенты авиакомпании, летящие вместе, решали его объединить. Дело в том, что отдельный путешественник может сдать до 23 кг. Но если пассажиры летели вместе и хотели получить одно общее место под багаж, то лимит веса составлял всего 30 кг.

«Незаконный акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг в случае приобретения билета, включающего его провоз, при этом при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг, что являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так как авиакомпания добровольно менять его не собиралась, то пришлось обращаться в суд. В прокуратуре заверили, что авиакомпания уже выполнила предписание суда, однако на сайте перевозчика информация пока не обновлена.

Отметим, в мае ведомство также предъявляло претензии «Уральским авиалиниям» из-за нарушений прав потребителей. Так, ведомство установило, что компания «Аэродом», которая выступает представителем перевозчика в аэропортах, брала с пассажиров дополнительно по 300 руб. «сервисного сбора» за провоз ручной клади и багажа. В прокуратуре посчитали это незаконным, и в итоге брать его с клиентов авиакомпании перестали.

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