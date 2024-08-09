Суд обязал «Уральские авиалинии» изменить правила провоза багажа

Суд обязал «Уральские авиалинии» изменить собственные правила, которые ограничивали права пассажиров при перевозке багажа. Об этом сообщила Свердловская транспортная прокуратура.

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Согласно отчету надзорного ведомства, претензии касались пункта о норме провоза багажа, когда клиенты авиакомпании, летящие вместе, решали его объединить. Дело в том, что отдельный путешественник может сдать до 23 кг. Но если пассажиры летели вместе и хотели получить одно общее место под багаж, то лимит веса составлял всего 30 кг.

«Незаконный акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг в случае приобретения билета, включающего его провоз, при этом при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг, что являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так как авиакомпания добровольно менять его не собиралась, то пришлось обращаться в суд. В прокуратуре заверили, что авиакомпания уже выполнила предписание суда, однако на сайте перевозчика информация пока не обновлена.

Отметим, в мае ведомство также предъявляло претензии «Уральским авиалиниям» из-за нарушений прав потребителей. Так, ведомство установило, что компания «Аэродом», которая выступает представителем перевозчика в аэропортах, брала с пассажиров дополнительно по 300 руб. «сервисного сбора» за провоз ручной клади и багажа. В прокуратуре посчитали это незаконным, и в итоге брать его с клиентов авиакомпании перестали.