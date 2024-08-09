Эксперт прокомментировал степень опасности акул в Приморье

Акулы пугают отдыхающих в Приморье. Насколько они опасны и стоит ли вообще бояться, прокомментировал специалист по ихтиологии Сергей Соломатов. Об этом пишет Amur Mash.

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В частности, акула в последний раз напала на человека в Приморье в 2011 году. Тогда это была мако или белая, и на них тут же объявили охоту.

При этом 90% акул в Приморье — сельдевые, которые питаются исключительно рыбой.

«Покусать человека они могут, только если специально запихивать пальцы в пасть», — говорится в сообщении.

Также в крае обитает катран, который может ранить шипами, но в целом безобиден.

Нашествия акул в Приморье, по словам эксперта нет, но стали чаще публиковать видео с этими хрящевыми рыбами. В случае появления акулы рядом лучше всего будет спокойно уплыть от нее и не привлекать ее внимание.