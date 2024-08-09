Сенатор предложила увеличить поток иностранных туристов на Алтай

Алтай имеет большой потенциал для привлечения иностранных туристов. Об этом, комментируя инициативу властей региона по замене на дорожных указателях продублированных надписей на английском языке на алтайский, заявила член Совета Федерации России Елена Афанасьева, сообщает «Комсомольская правда».

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По ее словам, туристам, говорящим на английском языке, должна быть предоставлена возможность ориентироваться на местности. Она подчеркнула, что сейчас в связи с большими темпами развития внутреннего туризма в Россию приезжают и иностранные туристы.

«Перспектива такова, что иностранных туристов будет со временем все больше. Россию мало знают, ее по сути только начинают открывать: Русский север, Байкал, горный Алтай и много еще дивных мест», — отметила сенатор.

Как подчеркнула Афанасьева, во многих российских регионах стараются, чтобы для путешественников из-за рубежа была открытая и ясная среда. По ее словам, это также включает доступность информации в дороге и на дороге.

«Но есть и иное. Например, в республике Алтай решили надписи на дорожных указателях дублировать на алтайском. Это правильно для развития языка коренного населения. Но важно при этом развивать туристический потенциал региона, причем одного из самых интересных в стране, обладающего дивной природой», — добавила сенатор.

По ее словам, Алтай интересен не только отечественным туристам, поэтому надо увеличивать поток иностранных путешественников.