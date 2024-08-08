«Не пляж, а базар-вокзал». Туристка описала отдых в Сочи

Российские туристы, отдыхающие в Сочи, пожаловались на отсутствие хороших и просторных пляжей. Их мнение приводит портал Sochi1.ru.

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Туристка из Магадана Светлана Мешкова приехала на главный курорт богачей в России и остановилась в центре Адлера. Она рассказала, что о спокойном и тихом отдыхе там остается только мечтать.

«Не пляж, а базар-вокзал, — такими словами описала туристка обстановку. — Вся линия у моря загромождена лежаками, людьми. Полежать на гальке просто негде».

Россиянка добавила, что цены на аренду лежаков и зонтиков в Адлере заоблачные. Также ее расстроило обилие кафе, магазинов и киосков, из-за которых места на берегу почти не остается.

«Вечерами орет музыка со всех сторон, воняет шашлыками, мидиями, рыбой и прочей едой. О спокойном, тихом отдыхе мы только мечтаем», — возмутилась она.

Сочи назвали главным курортом богатых путешественников в России. Тем не менее отдых там разочаровывает многих туристов. Так, одна россиянка назвала город «настоящим адом».