В Астрахани хотят ввести специальный сбор для "диких" туристов

Более 100 тонн мусора с берегов астраханских рек собрали волонтеры в этом году. И такая ситуация повторяется ежегодно. "Виной" всему спонтанный туризм рыболовов-любителей. Приезжие живут в палатках на берегах рек, протоков и речушек, бесконтрольно вылавливают рыбу и засоряют все вокруг себя. Что же придумали местные власти?

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Спрос на такой "дикий" отдых в низовьях Волги не остановил даже введенный с прошлого года запрет на вылов исчезающей воблы. По подсчетам местных властей, турпоток в регион вырос примерно 200%. Больше всего среди приезжих - рыболовы-любители. В регионе задумались о введении экосбора.

Будут ли выносить этот вопрос на всеобщее голосование, сейчас решается. Власти запустили такой опрос населения в соцсетях. Если люди скажут: "да, надо", то в сентябре будет обсуждение. Одобрят астраханцы эту инициативу, следующий шаг - разработка механизма введения экосбора. Пока же в российском законодательстве такого понятия нет. Курортный сбор собирают для благоустройства отелей, санаториев, пляжей, парков, он также должен способствовать улучшению экологической обстановки в регионе. Астраханский экосбор планируют направить конкретно на воспроизводство рыбы и борьбу с мусором.

"Считаю очень правильным введение экосбора для туристов, и многие астраханцы, знаю, меня поддержат, - рассказала "РГ" региональный координатор федерального проекта "Чистые игры" Диляра Калмухамедова. - Проследить за тем, чтобы "дикие" туристы убирали за собой мусор, практически невозможно. Но вклад в экологию они внесут рублем. К тому же это не приведет к дополнительной финансовой нагрузке для местного населения. В определенной степени восторжествует социальная справедливость - неряшливые гости заплатят за нарушение экологического равновесия дельты Волги".

По оценкам ученых, объем незаконной добычи воблы превышает официальный вылов в 2,5 раза.

Другая проблема, обострившаяся в связи с возросшим турпотоком в Астраханскую область, это падение рыбных запасов. Как тут не вспомнить про "вымирающую" воблу. По оценкам ученых, объем ее незаконной добычи превышает официальный в 2,5 раза. За вылов запрещенной воблы предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и орудий вылова. Возможны и уголовные преследования. Инспекторами было изъято около 200 килограммов воблы, почти 300 экземпляров редкого нынче вида удалось выпустить обратно в воду. Но за всеми "дикарями" не уследишь.

А что же бизнес? Насколько он готов к введению экосбора для туристов? Только по официальным данным в регионе работают более 200 баз отдыха и почти 150 гостиниц.

"Для легального турбизнеса это не принесет дополнительных хлопот, если будут прописаны четкие механизмы и условия взимания средств", - сообщила "РГ" владелица базы отдыха Светлана Турусова.

Кстати, курортный сбор в России введен в 2018 году. Ценник за сутки варьируется от 30 до 100 рублей. Сейчас его взимают в Алтайском крае, на Кубани и Ставрополье. С 1 апреля этого года Санкт-Петербург стал первым городом федерального значения, где был введен этот сбор. Также с 2025 года в России вводится понятие "туристический налог".