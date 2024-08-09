Застрявшим в Анапе россиянам назвали способы выбраться с курорта

Россияне, застрявшие в Анапе из-за высоких цен на билеты, могут выбраться из города на автобусе. Способы вернуться с курорта путешественникам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Специалисты рекомендуют туристам не тратить время на поиски железнодорожных билетов с пересадками и воспользоваться рейсовыми автобусами до Москвы. Отмечается, что это наиболее удобный и дешевый вариант — стоимость билета составляет 4-8 тысяч рублей.

Кроме того, можно взять автотрансфер из Анапы до Сочи и улететь оттуда самолетом. В августе траты на такой путь достигают 31-73 тысячи рублей за двоих.

«Выглядит достаточно дорого, для семей с детьми тарифы заградительные: это почти цена проживания в отеле в Анапе», — предупреждают в АТОР.

Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за дорогих обратных билетов. В августе доступны только стыковочные маршруты, а стоимость поездок превышает 70 тысяч рублей с человека.