По горам на машине: как арендовать автомобиль в Дагестане

Какую марку выбрать, что проверять в договоре и о чем стоит помнить на дагестанских дорогах — полный гид по аренде авто для самостоятельных путешественников на Кавказе

Где искать машину

В первую очередь на сайтах-агрегаторах (RentRide, GetRentacar) и на официальных сайтах компаний, которых в Дагестане, кстати, не так много. Лидер в этой сфере — «Трип Карс» с автопарком в 100 автомобилей от бюджетных до премиум-класса. Дешевле всего обойдется гранта — 2500 рублей, а вот за гелендваген придется заплатить 20 тысяч рублей в сутки.

— Помимо своего сайта мы публикуем предложения и на Авито, — говорит руководитель компании Руслан Лепатров. — Это хорошая площадка для продвижения. Там можно найти около двух сотен предложений от компаний и частников.

Один из таких частников — Ислам Магамедов — уже два года на рынке. В гараже у молодого человека 8 машин, стоимость аренды — от 3000 до 7000 рублей в сутки.

— Я беру много заказов из Авито. Также у нас есть чаты в Whatsapp, куда приходят заявки от туристов. Хотя это не сайты-агрегаторы, где клиент проходит регистрацию с подтверждением личности, опасений за свои автомобили у меня нет. Каждый оборудован специальными программами: Глонасс, GPS-контроль скорости и маршрута. В любой момент я могу заблокировать любую свою машину, если вижу отклонение от маршрута или нарушение скоростного режима. Кстати, это делается не только для нашего удобства, но и для безопасности гостя.

На что обращать внимание при выборе фирмы

Во-первых, на размеры автопарка. Большой автопарк гарантирует серьезный подход к делу.

Во-вторых, на цену. Не стоит вестись на слишком низкую.

— Остерегайтесь дешевых машин! Мы всегда это пишем на Авито, выкладывая свои предложения по автомобилям, — делится Руслан Лепатров. — Мы хорошо знаем, сколько стоит качественное и своевременное техобслуживание машин, сколько стоит оборудовать ее программами навигации. У нас каждый автомобиль занесен в специальную программу, где мы отслеживаем его состояние и даты плановых ТО. Ни один предприниматель не будет работать себе в убыток, поэтому низкая цена всегда вызывает много обоснованных вопросов.

В-третьих, не забудьте почитать отзывы на Яндексе, 2-ГИС, Авито. Если клиенту что-то не понравилось, он подробно распишет свои претензии в гневном отзыве. Отсутствие отзывов должно насторожить.

Когда бронировать авто

— У меня как-то был такой случай, — рассказывает руководитель компании «Прокат 05» Дмитрий Сорокин. — Позвонил мужчина, говорит, нужна машина на 10 июня. А на календаре уже 15-е. Я ему: «Извините, но машину времени еще не придумали». А он мне: «На 10 июня следующего года. Мы уже взяли билеты в Дагестан, и нам понадобится автомобиль». Я очень удивился.

Он поясняет: в Дагестане не принято планировать дальше чем за неделю, а то и на 1 день. Конечно, так рано не стоит бронировать, но за месяц — это идеально, чтобы найти именно ту машину, которую хочется.

Какую машину выбрать

— Спрос есть на все машины. Однако бюджетные модели российского и корейского автопромов более востребованы, — говорит Руслан Лепатров.

Сам он рекомендует брать кроссовер:

— Седан — это не самый лучший вариант для поездок в горы, а внедорожником сложно управлять. Это почти грузовик. У кроссовера же вес седана, высокий клиренс и практически в любое место можно заехать. И вы всегда выше всех едете!

Как правильно оформить договор аренды

Для оформления договора необходимы паспорт с пропиской, водительские права, деньги для аренды автомобиля и залога. Депозит составляет от 5000 до 20 000 рублей в зависимости от модели машины.

Стоит внимательно прочитать договор до его подписания и помнить, что в республике вы не найдете в автопрокате машины со страховым полисом «Каско». Однако это не доставит вам проблем, если вы будете ездить без нарушений.

А чтобы избежать казусных ситуаций при возврате транспорта, Дмитрий Сорокин рекомендует делать подробную фото- и видеофиксацию арендованного автомобиля, прежде чем садиться за его руль.

— Снимите на телефон машину со всех сторон и обязательно сохраните видео до момента возврата залога. А не самого автомобиля. Залог обычно возвращают через несколько дней, после подтверждения специалистом отсутствия повреждений.

О чем стоит помнить на дагестанских дорогах

— Спускаться в горах надо, используя коробку передач, а не тормоз! Это главное правило, с которого мы начинаем и заканчиваем инструктаж клиента. Нельзя развивать скорость на спуске. Иначе высок риск перегреть тормоза и застрять на дороге до приезда аварийной помощи. К счастью, у нас не было ни одного случая, чтобы кто-то из наших гостей ушел в обрыв или что-то в этом роде, но многие сжигают тормоза и находятся на грани серьезных ДТП. — говорит Лепатров.

Дмитрий Сорокин тоже подчеркивает, что дагестанские дороги сильно отличаются от МКАДа — не только рельефом, но и стилем вождения.

Надо быть готовым, что тебя могут обогнать и слева и справа, не предупредить о своем маневре поворотниками, подрезать, пересечь сплошную двойную и сигналить в знак благодарности или возмущения твоей ездой. Не стоит рассчитывать и на благоразумие пешеходов — они могут неожиданно перебежать дорогу в неположенном месте. Не вздумайте расслабляться и за городом. За крутым горным поворотом могут оказаться вальяжно разгуливающие по асфальту коровы. Помните, что они любят также прятаться в тени тоннелей. Поэтому, садясь за руль, даже опытным водителям нужно быть очень бдительными и осторожными.