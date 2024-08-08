Казань приняла более 2 миллионов туристов за полгода

Казань приняла более 2 млн туристов за первые шесть месяцев 2024 года, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

© РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

По информации комитета по развитию туризма исполкома Казани, чаще всего в столицу Татарстана приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары.

В среднем туристы проводят в городе три — четыре дня.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области создадут культурно-туристический маршрут «Полесское кольцо», который объединит исторические памятники и природные локации.