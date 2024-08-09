Восемь новых гостиниц построят в Нижегородской области

8 новых гостиниц построят в Нижегородской области к началу 2025 года. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве туризма и промыслов региона. Сейчас в регионе работают 546 отелей, рассчитанных на 17,7 тысячи номеров. В них можно разместить 48,6 тысячи гостей.

Тем не менее, на август загрузка гостиниц в выходные и праздники достигает 97%, а в будние дни — превышает 90%.

Туристический поток стабильно растет. Кроме того, Нижегородская область все чаще становится площадкой для крупных деловых и культурно-массовых мероприятий, поэтому продолжается строительство гостиниц.

К началу 2025 года в регионе завершится реализация 8 инвестиционных проектов по строительству гостиниц, в том числе четырехзвездочного отеля в центре Нижнего Новгорода на 240 номеров.

Также в марте еще 5 инвестпроектов по строительству гостиниц категорий «четыре звезды» и «пять звезд» получили одобрение льготного кредитования. Благодаря им номерной фонд в Нижнем Новгороде увеличится почти на 800 мест.

«Помимо Нижнего Новгорода, точками притяжения гостей традиционно являются Городец, Арзамас, Дивеево, Чкаловск, Большое Болдино и Выкса. В соответствующих муниципальных образованиях также ведется модернизация существующего номерного фонда и создаются новые коллективные средства размещения», — добавили в министерстве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что инвесторам создают условия для строительства гостиниц в Нижегородской области.