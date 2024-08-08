Для путешествий по Байкалу запустят круизное судно с электродвигателем

Как сообщили на сайте регионального фонда развития, корпус круизного судна с электродвигателем начнут строить в этом году.

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Известно, что подрядчик уже начал готовить нужные документы, а также занялся закупкой материалов.

Корабль планируют построить для внутренних и водных путей, а также для путешествий по Байкалу. Судно сделают трехпалубным, при этом оно будет соответствовать пятизвездочному отелю.

Каюты для пассажиров предоставят двух классов - эконом и бизнес. Всего в них смогут разместить 68 человек. Кроме того, на судне будут предусмотрены ресторан, бар, СПА-зона и несколько смотровых площадок.

Когда круизов не будет, корабль будет стоять у причала в роли плавучего отеля, пишет properm.ru.

Тем временем в Самарской области строятся новые гражданские суда.