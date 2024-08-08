Куда можно отправиться в путешествие одиночкам

Иногда россияне отправляются путешествовать в одиночку. Причины разные: у одних не получается совместить графики с близкими и друзьями, другим нравится проводить время наедине с собственными мыслями. В соло-путешествиях есть свои плюсы: не нужно ни с кем согласовывать планы на день, можно сделать акцент на саморазвитии, уделить внимание любимым хобби.

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Руководитель проекта «Экскурсионные туры» сервиса «Слетать.ру» Ксения Андрианкова рассказала, куда можно отправиться в одиночку. Она предложила рассмотреть туры по России. Например, можно выбрать Сочи.

— В рамках тура получится посетить первый в России парк приключений на высоте, прокатиться там на канатной дороге и пройтись по подвесному мосту над ущельем, — рассказала она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

А любителям атмосферных природных достопримечательностей Андрианкова посоветовала обратить внимание на Мурманскую область. Во время поездки можно посетить Сейдозеро и скалу Куйва.

Российские туристы пожаловались на испорченный отдых из-за вони, грязи, ротавируса на курортах Черного моря, причем некоторые даже предложили на время закрыть пляжи, передает 360.ru.

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