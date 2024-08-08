Чем заняться в Нальчике: семь идей для летнего отдыха

Погулять по Атажукинскому саду

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Нальчикский городской парк, или Атажукинский сад, — один из самых больших на Северном Кавказе. На его территории можно найти немало мест для эффектных селфи и развлечений. Местные жители и туристы любят гулять по уютным зеленым аллеям и отдыхать в тени деревьев со стаканчиком кофе.

В парке также есть несколько живописных озер, фонтаны, смотровые площадки и аттракционы. Любители животных могут заглянуть в зоопарк, где живут верблюды, зебры и даже львы.

Сыграть в шахматы среди эффектных декораций

Другая известная достопримечательность парка — шахматный дом. Беседка расположена на липовой аллее. На входе вас встретят фигуры коня и ладьи, а внутри установлены столы с шахматными досками. Попробовать свои силы в интеллектуальном состязании можно бесплатно.

Прокатиться на катере по Курортному озеру

Одно из самых многолюдных мест летом в городском парке — Курортное озеро. Это четвертый искусственный водоем Атажукинского сада, созданный в середине прошлого века. Озеро наполняется водой из реки Нальчик. Глубина меняется в зависимости от времени года.

Летом на Курортном озере можно кататься на катере, плавать на лодках и катамаранах. Стоимость аренды начинается от 250 рублей за полчаса. Прокат катера обойдется в 500 рублей за 10 минут.

Поесть хычинов на берегу озера

Чек-лист, чем заняться в Нальчике, сложно представить без национальных блюд. Так, на берегу все того же Курортного озера можно попробовать знаменитые хычины или дэлэн — крупные круглые лепешки из дрожжевого теста, запекающиеся на сковороде с обеих сторон.

На свежем воздухе можно насладиться едой с видом не только на озеро, но и на горные вершины, сосновые аллеи. Запивать хиты национальной кухни Кабардино-Балкарии стоит чаем — для максимального погружения в атмосферу Кавказа.

Сходить на вечерний кинопоказ под открытым небом

Второе курортное озеро полюбилось местным жителям и гостям Нальчика не только благодаря песчаному пляжу и кафе с открытыми верандами с видом на водоем. По вечерам здесь показывают фильмы под открытым небом.

Сеансы организует местная кофейня. Кинопоказы на берегу второго озера начинаются в 20:00. Вход свободный. В подборке необычного кинотеатра ленты для всей семьи и мультфильмы.

Прокатиться на канатке до гигантского нартского богатыря

Побывать в Нальчике и не прокатиться на канатной дороге практически невозможно. Нижняя станция канатной дороги находится у озера Трек. Верхняя — у ресторана «Сосруко», визитной карточки Нальчика. Здание построено в форме головы героя нартского эпоса. Богатырь Сосруко — один из главных персонажей народных сказаний.

Наверху также ждет бонус — великолепные виды на город со смотровой площадки ресторана. Стоимость поездки на канатной дороге — 400 рублей.

Напиться минералки и закупиться сувенирами

Нальчик является бальнеологическим курортом федерального значения, а значит, здесь много источников минеральной воды. Один из таких находится в Курортном парке на проспекте Шогенцукова.

В питьевой галерее источника «Нальчик» можно попробовать несколько видов минералки. В зале несколько бюветов, куда подается как подогретая вода, так и естественной температуры. В галерее можно купить сборы из горных трав, ароматный мед, а также украшения, сувениры и магнитики с национальным колоритом.