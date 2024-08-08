В России зафиксировали рост интереса иностранных туристов к Байкалу

В РСТ отмечают, что наибольшей популярностью все еще пользуются обе столицы России. Но из-за роста числа приграничных туристических поездок на Дальнем Востоке, достопримечательности Иркутской области также привлекают отдыхающих.

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что все больше иностранных туристов стали интересоваться путешествиями в Мурманскую область и на Байкал. Хотя Москва и Петербург все еще остаются самыми привлекательными направлениями среди этой категории отдыхающих.

Горин отмечает, что основную массу туристов, отправляющихся на Дальний Восток и на Алтай, составляют китайцы. Но в последнее время стало больше приезжих из стран Ближнего Востока, таких как Иран и Саудовская Аравия. Он отметил, что некоторых туристов не останавливает даже отсутствие прямого авиасообщения.

Ранее сообщалось, что с начала года Петербург посетило уже около 5 млн туристов. Но в эту статистику входят не только иностранцы, но и россияне.

По данным АТОР, около половины всех иностранных отдыхающих в стране составили гости из КНР. Их в Россию с начала года приехало уже более 300 тысяч человек.