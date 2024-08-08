На каких пляжах Москвы и Подмосковья можно хорошо отдохнуть

На каких пляжах Москвы и Подмосковья можно классно отдохнуть?
Очень хочется поплавать этим летом, но не знаете где? Сделали подборку крутых пляжей Москвы и Подмосковья с певицей и блогером Ариной Даниловой.
Серебряный Бор
Есть оборудованный пляж с шезлонгами, бассейном и всем необходимым для пляжного отдыха. Еще здесь можно кататься на сап-бордах. Выглядит очень симпатично, как будто находишься не в Москве.
Если вам нужно проехать на автомобиле на территорию Серебряного Бора — есть лайфхак: вам нужно просто забронировать столик в любом из кафе на территории парка. Заодно будет, где пообедать.
Лыткарино
Это очень популярное место в ближнем Подмосковье. Добраться можно за 30 минут. Есть разные зоны — от диких пляжей до оборудованных шезлонгами и беседками. Здесь также есть бары, кафе и кемпинги.
Можно купаться! В выходные здесь довольно много народу, поэтому лучше планировать свой отдых заранее (чтобы не стоять в пробке и не искать свободный шезлонг).
Городской пляж на Оке
Если у вас есть время и возможность добраться до Серпухова — рекомендую к посещению этот пляж. Можно купаться, есть площадки для пляжного волейбола и футбола.
А ещё здесь можно арендовать лодку и провести незабываемый вечер.
Пляж «Рублёво»
Крутое место всего в километре от Москвы. Подойдет для всей семьи — здесь есть кафе, душевые кабины, раздевалки и туалеты, водные, горки и спортивные площадки.
Выглядит очень круто — можно сделать фотосессию, как будто вы отправились на курорт.
Святое озеро
Находится в городе Шатура. Поэтому подойдёт людям с автомобилем или большим количеством времени (своим ходом сюда можно добраться на электричке).
Здесь есть все необходимые удобства, а ещё можно арендовать мангал и организовать пикник.
Что очень удачно — здесь белый песок и плавный заход в воду. Тоже можно сделать большое количество «курортных» фотографий!
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