Таксист из Сочи объяснил причину ненависти местных жителей к туристам

Таксист из Сочи в беседе с тревел-блогером рассказал, что большинство местных жителей не любит туристов. Причину ненависти он объяснил в беседе с путешественником, отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Водитель по имени Авик сообщил, что с каждым годом в популярный курортный город приезжают все больше туристов. И среди них все чаще встречаются так называемые «бздыхи». Такое слово местные используют по отношению к «быдло-отдыхающим».

«Наверное, замечали таких людей, которые заплатили за билеты, номер и теперь думают что весь город — территория оплаченного ими отеля, поэтому можно делать все что душе угодно», — написал блогер.

В частности, они ходят по городу в купальниках или плавках, напиваются и дебоширят, а также общаются с местными, как с персоналом отеля. При этом Авик отметил, что к туристам, которые отдыхают культурно, у сочинцев нет никаких претензий.

Ранее российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. В августе оказались доступны только дорогие стыковочные рейсы. Стоимость поездки достигает 73,5 тысячи рублей с человека.