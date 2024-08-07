В Петербурге побывали 5 млн туристов за полгода

В Санкт-Петербурге побывали около 5 млн туристов в январе — июне 2024 года, что на 20% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Летом 14% всех внутренних бронирований на авиарейсы туда-обратно в пределах России приходится на Петербург. Доля семейных путешественников увеличилась на 15%.

Чаще всего город посещают туристы из Москвы, передаёт Петербург2. Далее следуют гости из Казани, Екатеринбурга, Калининграда и Челябинска.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области начался новый сезон проекта «Маршрут построен».