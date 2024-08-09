Турэксперт спрогнозировал замедление роста цен на гостиничные услуги

Предлагаемое Минэкономразвития решение о продлении нулевой ставки НДС для отелей отчасти может сдержать рост цен на туристические услуги. Об этом сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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Минэкономразвития предлагает продлить действие нулевой ставки НДС для гостиниц и отелей до 2030 года. Об этом заявил 7 августа министр экономического развития Максим Решетников на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства. Сейчас для гостиниц, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2022 года и не включенных в реестр объектов туриндустрии, нулевая ставка НДС действует с 1 июля 2022 по 30 июня 2027 года включительно.

Предлагаемая мера наиболее важна для туристов, клиентов гостиниц, сказал Горин.

«Потому что в условиях продолжающегося роста цен на туристические услуги, включая гостиничные, в условиях инфляции и роста затрат отелей это возможность все-таки сдерживать рост цен», — сказал вице-президент РСТ.

Естественно, это дает даже определенное снижение цен на гостиничные услуги и возможность отелям развивать свой бизнес, добавил Горин. Продлить обнуление НДС для гостиниц предлагали представители бизнеса, в том числе Российский союз туриндустрии и гостиничные ассоциации, в рамках мер господдержки, напомнил эксперт.

«Особенно сейчас это важно вдвойне, так как вводится туристический налог, который будет достигать пяти процентов, и предлагаемая мера отчасти сдержит больший рост цен», — сказал вице-президент РСТ.

Президент России 12 июля этого года подписал закон о введении с 2025 года в России туристического налога. Этот налог будет местным, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Предельная ставка на 2025 год составит 1%, с каждым годом она будет увеличиваться на 1% и к 2029 году составит 5%.