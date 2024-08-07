В Башкирии проводится медиаэкспедиция от проекта VK Места

Со 2 по 8 августа в республике проводится медиаэкспедиция от проекта VK Места. Знакомиться с туристическими маршрутами региона отправились актер Владимир Гарцунов, комик Артем Муратов и блогер Кристи Крайм. Итогом путешествия станет фильм, посвященный культурным и природным локациям Башкирии.

«Визитная карточка региона конный туризм: Башкортостан по праву можно назвать столицей этого направления», – отметил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

Первой точкой в путешествии стал этнопарк «Терра», где участники стали свидетелями показательного выступления на лошадях и игры в аударыш, а также отправились на конную прогулку. После этого команда совершила восхождение на шихан Торатау и побывала в колодно-бортовой пасеке у его подножья, где узнала, как пчелы делают мед в колодах.

Следующим пунктом в списке мест для посещения стало село Воскресенское, где туристы увидели старинный медеплавильный завод и сыграли на бубнах. А за ним – самая длинная пещера Урала – Киндерлинская, заповедник «Шульган-Таш» и Нугушское водохранилище.

Завершающим аккордом поездки станет столица Башкирии – Уфа. Там путешественникам предстоит провести тренировку вместе с самым сильным человеком республики Денисом Вагаповым. На десерт у участников будет мастер-класс по приготовлению традиционного блюда кыстыбый.

Советуем почитать материал «ФедералПресс» о самом бюджетном направлении для путешествий в августе.