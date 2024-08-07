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Названы популярные направления в РФ среди иностранных туристов

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами для путешествий у иностранных туристов.

Названы популярные направления среди иностранных туристов
© РИА Новости

При этом путешественники также стали чаще интересоваться поездками в Мурманскую область и на озеро Байкал. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Лидируют по въезду прежде всего туристы из Китая, а также туристы из Саудовской Аравии. При этом эксперт обратил внимание на то, что фиксируется рост потока туристов даже из стран, с которыми у России нет прямого авиасообщения.

Отдых в России
Дмитрий Горин
Российский союз туриндустрии