Названы популярные направления среди иностранных туристов

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами для путешествий у иностранных туристов.

При этом путешественники также стали чаще интересоваться поездками в Мурманскую область и на озеро Байкал. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Лидируют по въезду прежде всего туристы из Китая, а также туристы из Саудовской Аравии. При этом эксперт обратил внимание на то, что фиксируется рост потока туристов даже из стран, с которыми у России нет прямого авиасообщения.