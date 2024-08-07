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В России аттестацию прошли 5,4 тысячи инструкторов-проводников

Почти 5,5 тыс. аттестованных инструкторов-проводников включили в единый федеральный реестр с момента вступления в силу новых правил работы этих специалистов 1 июля.

В России аттестацию прошли 5,4 тысячи инструкторов-проводников
© РИА Новости

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова. Он пояснил, что на первом этапе аттестацию проводили общероссийские спортивные федерации, а теперь в течение двух лет, все инструкторы должны сдать очный экзамен и подтвердить свою компетентность на практике. Решетников заявил о необходимости также ввести ответственность за работу проводников без аттестации.

А подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут раз в 5 лет.

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Минэкономразвития