Самарская область показала хороший рост турпотока в 2024

Об этом министр экономического развития доложил Президенту Владимиру Путину во время совещания в Правительстве РФ.

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По его словам, центры притяжения туристов остались прежними. Прежде всего это Москва и Краснодарский край. Популярен и крымский полуостров. А в Санкт-Петербурге гости из Ближнего Востока и Китая полностью заместили посетителей из Европы.

При этом Максим Решетников подчеркнул:

- Активно растущими центрами притяжения в этом году у нас становятся: Дагестан, который и в прошлом году хорошие темпы показывал, и отдельно отметил бы Самару и Хабаровск - по цифрам действительно-таки лидеры этого года.

На днях мы писали, что в начале 2024 года наш регион принял свыше 2 млн туристов. Это на 41,1 % больше, чем в январе-июне прошлого года (1,670 млн человек).