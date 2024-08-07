Пятеро путешественников сплавились на самодельном плоту из Бийска в Барнаул

Пятеро россиян, четверо жителей Барнаула и москвич, преодолели 260 километров по Оби на плоту. Об этом один из путешественников рассказал Telegram-каналу «Инцидент Барнаул».

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Речной поход длился семь дней. Плот, на котором мужчины сплавлялись по Оби, они сделали сами. Информация о других деталях путешествия не раскрывается.

«Это называется энтузиазмом, а таких людей сейчас все меньше становится... Повседневная суета съедает в нас романтиков и энтузиастов», «Молодцы, мужики! Главное — отдохнули и получили заряд позитива», «Немного таких найдется, кто рискнет так. Как в старом кино повторили!», — восхитились подписчики канала смелостью туристов.

До этого в Тюменской области школьник вышел на плоту по Красногорской старице и не смог вернуться на берег, ему потребовалась помощь спасателей.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки.