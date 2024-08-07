Стало известно, сколько иностранцев оформили электронные визы в РФ

Электронную визу в Россию за год оформили 540,9 тысячи иностранцев, пишет РБК со ссылкой на данные МИД РФ. Чаще всего за такими документами обращались жители Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии.

По мнению туроператора «Интурист» Александра Мусихина, главными бенефициарами электронной визы являются Китай, страны Ближнего Востока и Индия. Он добавил, что почти сразу после ее ввода в прошлом году число прибытий в страну увеличилось.

Такая виза очень удобна и в три раза дешевле обычной «бумажной» визы. К тому же ее можно оплачивать в валюте страны заявителя и по ней поступает минимум отказов, — добавил Мусихин.

Россия ввела электронные визы с августа 2023 года. Ее могут оформить граждане 55 стран, которые намерены посетить государство с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Срок действия такого документа составляет 60 дней с момента получения.

Ранее тревел-блогер, консультант по путешествиям Евгений Друкер дал советы по получению шенгенской визы в 2024 году. Для этого необходимо предоставить копию билетов на самолет, брони отеля. Также пригодятся сканы документов, если россиянину уже ранее выдавали «шенген». Большие шансы получить отказ у тех, кто путешествует один.