Турэксперт рассказал, где можно недорого отдохнуть в сентябре

В сентябре отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25 процентов. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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По его словам, в первый месяц осени в России снижаются цены на всех направлениях пляжного отдыха.

— Балтийское, Черноморское, Каспийское и побережье Японского моря в сентябре понижают цены минимум на 20 процентов, — добавил он в комментарии «Москве 24».

Подешевеет и отдых за границей. В Египте цены снизятся на 15 процентов, в Турции — на 20 процентов.

В то же время вырастут цены на отдых в ОАЭ, в Таиланде, на Шри-Ланке.

В Анталье с начала года отдохнули более 2 миллионов россиян. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России, передает газета «Петербургский дневник».

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