На Кавказ за рулем: шесть советов для туриста, который едет в горы

В России — бум путешествий на автомобиле. Через шесть лет количество поездок должно увеличиться вдвое — с 26 до 50 млн в год, прогнозирует зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Произойти это должно в том числе благодаря развитию инфраструктуры — это стоянки, кафе, отели и качественная мобильная связь.

Росту автопутешествий способствует и создание маршрутов, объединяющих популярные у туристов достопримечательности. В июле, например, портал «Путешествуем.РФ» опубликовал три путеводителя по Дагестану и Ингушетии. А мы собрали главные советы автомобилистам, планирующим отправиться на Кавказ.

Составляем маршрут

К большинству знаменитых достопримечательностей Северного Кавказа проложены дороги. Чаще всего они имеют асфальтное покрытие, но иногда приходится съезжать на грунтовку. Будьте осторожны: горные камни могут «пробить» автомобильное колесо. Возите с собой «запаску».

Проблем с топливом в городах нет, а вот перед поездкой в горы нужно запастись бензином. Не во всех удаленных населенных пунктах можно отыскать АЗС.

На Северном Кавказе есть популярные во всей России сетевые заправки, а в Дагестане — свои фирменные. Бак лучше заполнять на них. Хорошее качество бензина на мелких и неизвестных АЗС не гарантируется.

Подготавливаем автомобиль

Для выезда в горы рекомендуется использовать полноприводный внедорожник. У такого авто большой клиренс, что позволяет ему не цеплять дном камни, а также подготовленная резина и меньше вероятности «закипеть» на перевале.

Во время автопутешествия стоит учитывать погоду и время суток. На неизвестный маршрут лучше выезжать днем, особенно это касается горных дорог. Также стоит обратить внимание на погоду: в высокогорье снег может выпадать с сентября по апрель. Ехать на летних шинах по снегу небезопасно.

Весь ассортимент автомагазина возить с собой не стоит, но не забудьте о нужных для вашей машины жидкостях. Возьмите в дорогу по литру масла для двигателя и антифриза и немного тормозной жидкости. В случае острой необходимости найти их в горах нелегко.

Будьте внимательны на дорогах возле населенных пунктов. Здесь иногда без контроля пасется домашний скот. Животные выходят на проезжую часть и создают аварийные ситуации. Предупреждающие дорожные знаки стоят не везде.

Оформляем пропуск

Северный Кавказ — приграничный регион, поэтому для проезда к некоторым туристическим локациям в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии или в Карачаево-Черкесии потребуется оформить пропуск. Находиться в приграничной зоне без него запрещено законом, даже если это популярная достопримечательность. И не забудьте паспорт.

Заранее узнайте, потребуется ли при поездке по вашему маршруту пропуск, и оформите его при необходимости. Сделать это можно лично в погрануправлении, по электронной почте или на портале Госуcлуг. Получение пропуска бесплатное. Для граждан России это занимает до 15 дней, для иностранцев — до 30 дней.

Берем наличку

На горных серпантинах — изобилие торговцев с местной продукцией и сувенирами: травяные сборы, горный чай, молочка. В ущельях есть небольшие кафе с осетинскими пирогами, чуду, хычинами.

Сложности могут возникнуть не только с выбором, ведь как определиться при таком разнообразии блюд и сувениров, но и c оплатой. Перед поездкой в горы обязательно возьмите с собой наличные. Ваша банковская карта на удалении от городов может оказаться бесполезным куском пластика.

Банкоматов много в городах. В райцентрах их в лучшем случае один-два, а в селах вовсе нет. Даже на АЗС не всегда имеются терминалы безналичной оплаты.

Конечно, можно оплатить товары переводом через банковское приложение. Но и тут не все продавцы соглашаются, да и могут быть проблемы с мобильным интернетом. В горах он не всегда стабильный.

Загружаем карты и музыку

Интернет в дороге может понадобиться не только для денежных переводов. Благодаря мобильной сети работают навигаторы в смартфонах. В ущельях и на перевалах не всегда есть интернет, и, чтобы не застрять на развилке, имеет смысл заранее скачать нужную область карты и пользоваться ею офлайн.

Не стоит рассчитывать на работу радио или онлайн сервисов для прослушивания музыки. Сигнал проходит не везде, поэтому если вы не представляете поездку без любимых песен, загрузите их на флешку или качайте в приложении.

Соблюдаем дистанцию

Полицейские посты есть как на границах регионов, так и на дорогах внутри них. Автоинспекторы могут остановить вас для проверки документов. В некоторых случаях попросят открыть багажник. Будьте доброжелательны, и вам ответят тем же.

Иногда автопутешественники сталкиваются с лихачами на дороге. Главное — соблюдайте дистанцию, скоростной режим и все правила дорожного движения. Это поможет избежать неприятностей в пути.