Омские путешественники предпочли отдых в России Европе

В последнее время омские путешественники предпочитают не в странах Европы, а в Сочи или на Алтае. Популярностью все еще пользуется Турция, но уже не так, как раньше.

По данным Омскстата за последние восемнадцать лет в Омской области пик популярности на зарубежные туры пришелся на 2013 год. Тогда турагентства региональной столицы продали 83,1 тысячи путевок в Европу, Азию и Америку.

Однако потом ситуация изменилась. Четыре года назад, туристический поток сошел на нет, и в 2020 году всего 9,2 тысячи человек отправились за границу. В прошлом году число туристов отправившихся в путешествие по Европе сократилось до рекордного минимума – всего 91 человек. Туристический поток заметно сократился в Испанию, Грецию, Чехию и другие страны Европы.

К 2023 году туристы перестали летать в Болгарию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сербию, Великобританию, Хорватию, Швейцарию и Швецию. По мнению специалистов, это связано с целым рядом факторов, включая пандемию, политическую нестабильность и экономические проблемы, отмечает «Город55».

Напомним, что популярная блогер и телеведущая Ида Галич побывала на Камчатке и рассказала о своих впечатлениях.