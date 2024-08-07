Мишустин поручил доработать туристический нацпроект

Доработанная версия национального проекта "Туризм и гостеприимство" должна быть представлена до конца августа. Как сообщается на сайте кабмина, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, где обсуждалась работа над нацпроектом.

Глава кабмина поддержал представленную структуру национального проекта по туризму, в него войдут пять федеральных проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны", "Кадры для туризма".

Отмечается, что при доработке нацпроекта Минэкономразвития, Минпромторгу и Минстрою поручено выбрать оптимальную модель управления, синхронизировать межведомственные программы, просчитать социальные эффекты. Также необходимо обратить внимание на доступность услуг для разных социально-демографических групп. В числе других направлений доработки - цифровизация туристического рынка, повышение производительности труда и отраслевого образования.

Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о направлении инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федпроекта "Пять морей и озеро Байкал". Решение об этом должно быть принято к середине сентября.

К этому же сроку должен быть проработан вопрос об увеличении использования средств Фонда национального благосостояния для производства отечественных туристических автобусов и судов и стимулирования спроса на них. Такой работой займутся Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.

"Заложенная в нацпроект модель развития туристической отрасли предполагает постоянную обратную связь с туристами, число которых должно постоянно расти", - подчеркнули в кабмине.

Для этой цели Агентству стратегических инициатив совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом поручено разработать целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг. Она должна быть готова к началу октября.