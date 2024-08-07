Челябинцы летом стали летать на треть чаще, чем год назад

Жители Челябинской области в июле стали летать на 33% чаще, чем в том же месяце в 2023 году. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон», пиком вылетов стали 7 и 14 июля.

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«С наступлением туристического сезона число посетителей аэропорта в Челябинске постоянно растет. В июле количество абонентов телеком-оператора, которые отправляются в поездки или возвращаются в регион, увеличилось на 33%», — отметили URA.RU в «МегаФоне».

Анализ обезличенных данных показал, что перед вылетом из аэропорта имени Курчатова пассажиры чаще всего смотрят видео, пользуются мессенджерами, социальными сетями и маркетплейсами. В аэропорту также доступны голосовые звонки, позволяющие одновременно с разговором продолжать использовать интернет.

Директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов отметил, что оборудование аэропорта было подготовлено к пиковым нагрузкам в туристический сезон. С начала года компания модернизировала более 400 телеком-объектов региона, включая Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и другие населенные пункты региона.