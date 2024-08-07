Телеведущая Ида Галич рассказала о путешествии на Камчатку

Известная телеведущая и блогер Ида Галич побывала с девятидневной экспедицией на Камчатке. Вернувшись домой, она поделились со своими подписчиками эмоциями, отметив, что влюбилась в регион с первого раза.

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«Я влюбилась с первого раза и бесповоротно в Камчатку. Путешествовала я на экспедиционном корабле. Иногда подштармливало, но это было даже весело», – рассказала Ида Галич.

Она отметила, что им повезло с погодой, поэтому во время своего путешествия им удалось увидеть китов, морских котиков, сивучей, морских львов и даже семейство касаток. Само путешествие продлилось 9 дней, и практически ежедневно удавалось выходить на сушу, куда добирались на специальных лодках. За эти дни удалось совершить восхождение на вулкан, побывать на горячих источниках и даже покормить песца из рук.

«Если вы не готовы каждый день рыдать от счастья, пищать от восторга, заводить себе новых товарищей и друзей, то не прилетайте на Камчатку и не отправляйтесь к экспедиционный круиз», – добавила телеведущая.

Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал, чем Камчатка привлекает туристов.