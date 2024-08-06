Распродажи ски-пассов: какие есть предложения, стало ли дороже

Горнолыжные курорты на Кавказе открыли предпродажи сезонных ски-пассов для туристов на сезон-2024/2025. Именно сейчас любители зимних развлечений могут купить абонементы на сезон по самым выгодным ценникам. Журналист TourDom.ru разобрался поподробнее в предложениях и увидел, что на многих склонах прайс стал выше, а кое-где вкупе с этим ещё и сократили летние скидки.

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Архыз начал первым летнюю распродажу, еще в июне. В этом году на 11% дороже стал взрослый ски-пасс, почти на 20% – детский. В разгар сезона они обойдутся в 50 и 35 тыс. руб. соответственно. Распродажные ценники стартовали с 29 тыс. и 19 тыс. в июне. Правда, в отличие от прошлого года максимальный дисконт туристам предложили меньше – в этом году 30%, а не 35%, как раньше. В августе любители горных лыж могут успеть снизить стоимость на 20%. Также в продаже есть абонементы на 7 и 10 дней, которые можно использовать на протяжении всего сезона.

Роза Хутор начала раннюю продажу абонементов с 1 августа и привлекает любителей горных лыж 50%-ной скидкой в рекламе. Ее можно получить при покупке детского ски-пасса – сейчас его можно взять за 18,1 тыс. руб. вместо 36,2 тыс. А вот взрослый сезонный предлагают за 54,3 тыс., это на четверть меньше будущих зимних ценников.

Аналогичные скидки при ранней покупке курорт предлагал и прошлым летом. А вот сами ценники и на детский, и на взрослый сезонный абонемент были ниже на 10%. Также в продаже есть ски-пассы на 3–8 дней. При их раннем бронировании можно выручить 1–2 тыс. А вот двухдневные и дневные проходки на курорт будут продавать только после открытия сезона.

На Эльбрусе скидка в 35% действует с августа. В прошлом году дисконт был таким же, а вот сами абонементы подорожали – на 10% взрослый и аж на 22% детский. Взрослый абонемент обойдется прямо сейчас в 35 тыс. при максимальной цене сезона в 55 тыс., а детский стартует с 23 тыс. Впервые на курорте заранее продают абонементы с фаст-треком. Когда ляжет снег, придется выложить 110 тыс., а сейчас можно за 70 тыс.

А вот на Газпром Поляне летняя распродажа идет практически по прошлогодним ценникам – разница всего в несколько сотен рублей. Взрослый сезонный ски-пасс отдают за 42 тыс., детский – за 19,6 тыс. Этого удалось достичь за счет большей скидки, чем прошлым летом, – 30% вместо 25. Те же, кто не успеют приготовить лыжи сейчас, а будут покупать абонемент перед стартом сезона, поймут, что взрослый ски-пасс подрос за зиму на 8%, а детский – на 10%.

Многих, кто планирует поездку под конкретные даты, огорчило отсутствие на распродаже многодневных ски-пассов. Как заверили на курорте, они будут доступны только с начала сезона.

«Всегда же с августа продавали! В прошлом году и предыдущие брали многодневный со скидкой 30%», – негодуют любители лыж.

Красная Поляна начинает распродажу сезонных ски-пассов с 7 августа. Максимальная скидка 15% будет действовать 2 недели. Стоимость взрослого абонемента по акции составит 50,6 тыс. руб., а детского – 25,5 тыс. В минувшем году дисконт был вдвое больше, причем он начал действовать в последней декаде июля. На старте продаж можно было взять абонемент за 36 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что в минувшем сезоне у любителей горных лыж в России была возможность катать до середины июня.