Поток туристов на священную гору Сулайман-Тоо вырос в Кыргызстане

Только за последние полгода 190 тысяч гостей приехали полюбоваться на расположенную посреди города Оша гору – Сулайман-Тоо. Это на 20% больше прошлогодних цифр. В южной столице Кыргызстана небывалое количество туристов, несмотря на жаркую погоду, передает корреспондент «МИР 24» Айгерим Абасбекова.

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Лида Аларкон прилетела в Кыргызстан из Англии. Вместе с мужем решили посетить Ош. На знакомство с горой Сулайман-Тоо ушло два дня.

«Меня привлекло, что музей находится внутри горы, благодаря этому ты можешь в прохладе спокойно посмотреть экспонаты. Я рада, что смогла познакомиться с древнейшими религиями и с бытом человека эпохи неолита», – рассказала туристка из Англии Лида Аларкон.

Керамическая посуда, тотемные животные и шаманские ритуалы – все это можно увидеть в пещерном музее. Гостей знакомят с историей и обрядами разных религиозных течений.

«Здесь у нас предметы быта огнепоклонников древнего городища, который располагался на территории Оша. Они датируются VII-VIII веком. Эту глиняную посуду использовали для ритуалов для управления природными явлениями», – рассказал экскурсовод Мээрим Турдугулова.

Гора Сулайман-Тоо знаменита священными местами. Согласно поверьям, некоторые из них обладают мистическими свойствами. Самая маленькая пещера Сулайман-Тоо – Тамчы Тамар. Дальше пробраться внутрь можно только ползком. Глубина составляет девять метров. В конце гостей ждет камень в форме книги, напоминающий Коран. Говорят, если положить на него руку и загадать желание, оно сбудется. Несмотря на неудобства и темноту в пещере, к ней всегда очередь.

У каждого места свои, особые ритуалы. Многие стремятся принять участие в этих обрядах. Обычно люди просят о детях, счастье и здоровье.

Популярностью пользуется горка Бел-Таш. Согласно поверьям, если скатиться три раза по этому камню, то можно излечиться от заболеваний суставов и позвоночника. Но обязательно это нужно делать лежа на спине.

Гора с давних времен была одним из мест для паломничества мусульман. Сегодня сюда приезжают гости из стран СНГ и Европы. «Сулайман-Тоо – это место, которое посещают в любое время года. Иностранные туристы узнают о комплексе через интернет, приезжают к нам. Также у нас популярность набирает попутный туризм. Гости города, которые находятся здесь проездом, по работе, обязательно посещают гору», – рассказал Заместитель директора национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» Хайрулло Ибадуллаев.

В 2009 году Сулайман-Тоо получила статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.