В Крыму отдыхать стало гораздо выгоднее, чем в Краснодарском крае

Представители туристического бизнеса отмечают, что среди самых популярных курортов находятся Сочи и Анапа. Но отдых в этих городах могут себе позволить далеко не все.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в бархатный сезон наибольший интерес у россиян вызывают курорты Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа. Больше всего отдыхающих посетило Сочи, Анапу и Геленджик.

Алены Громовой из компании Coral Travel отмечает, что отдыхать на них могут себе позволить люди со средним достатком или выше. Именно на них рассчитаны новые высококлассные отели и инфраструктура.

Крым повышает свою привлекательность благодаря более низким, по сравнению с Краснодарским краем, ценами. На Северном Кавказе ситуация сложная. В Дагестане отдыхающие возмущены высокими ценами на пляжах республики.

Ранее сообщалось, что туристы не могут выехать из Анапы из нехватки билетов и непомерно выросших цен на то их количество, что дозировано выбрасывают на рынок перевозчики.