Восемь вещей, которые непременно нужно сделать на Камчатке

Камчатка — такая далекая и недостижимая... Но если вспомнить, что в XVIII веке путь туда занимал 8 месяцев, а в наше время прямой перелет длится каких-то восемь с половиной часов, то путешествие на полуостров уже не кажется сложно реализуемым. Рассказываем, чем заняться в первую поездку в край больших вулканов и кипящих гейзеров.

© Super.ru

Полетать над вулканом

© Super.ru

Подняться на вулкан пешком и пролететь над вулканом на вертолете далеко не одно и то же, но впечатления зашкаливают в обоих случаях. Да и регион прочно ассоциируется с вертолетными прогулками. Потухший Узон, постоянно дымящийся Мутновский, Малый Семячик с серо-голубым кислотным озером в одном из кратеров — с высоты птичьего полета кажется, что попал на другую планету. Темно-серые участки застывшей лавы сменяются белыми полянами снега, а зеленые леса контрастируют с охрово-терракотовыми прогалинами голого грунта.

Расслабиться в термальных источниках

На Камчатке свои СПА-процедуры: залечь на дно в термальный источник после долгой прогулки по местным дебрям — святое дело. Не говоря уже о том, что вода целебная — и кожу бархатистой сделает, и нервную систему укрепит, и какими свойствами она только ни обладает. Ближайшие к Петропавловску-Камчатскому бальнеологические курорты — в долине реки Паратунка, а также в комплексе «Зеленовские озерки». Но вообще на полуострове около 150 выходов термальных ключей, а потому вариантов, где искупаться, много. Особенно это удобно для туристов с палатками: лагерь зачастую разбивают недалеко от источника — где-то это вполне себе благоустроенное место с бассейном, где-то жители установили ваннообразную емкость, а где-то придется лежать в горячей луже. Но все равно приятно!

Подняться на вулкан

© Super.ru

Камчатка и вулканы — понятия неразделимые: на полуострове их около 300, из которых где-то 30 действующие. Представить свою поездку в эти дальние края без восхождения к жерлу невозможно. Один из самых популярных и наименее сложных маршрутов — на вулкан Горелый: всего-то 12 км, 5 часов туда-обратно и 900 метров перепад высот. В пути вас ждут марсианские пейзажи, кислотные озера, лавовые пещеры и фумарольные поля (трещины, через которые вырывается горячий газ с паром). У Горелого, кстати, 11 кратеров: самый известный — с потрясающим голубым озером. Не менее захватывающие направления — Мутновский и Авачинский вулканы.

Наесться икры и крабов

Красная икра на завтрак, обед и ужин — и так каждый день: отказаться от такого меню довольно сложно. Да и нет нужды: пока вы путешествуете по Камчатке, свежайшие морепродукты по разумным ценам всегда будут на вашем столе. Крабы, гребешки, палтус, горбуша — на деликатесы все же налегайте не слишком рьяно, дабы избежать белкового отравления. Из национальных блюд стоит попробовать местную уху, тельное (рыбные котлеты), юколу (вяленая без соли рыба) и толкушу (вареный лосось, ягоды водяники и топленый рыбий жир).

«Насладиться» ароматами гейзеров

© Super.ru

В знаменитой Долине гейзеров около 40 этих самых гейзеров. Какие-то бьют фонтаном из-под земли, другие демонстрируют небольшие всплески воды, температура которой доходит до 95 градусов. Одни извергаются каждые 10-15 минут, а других приходится ждать 2-3 часа. У многих есть имена. «Унитазики» получили свое название за характерный звук слива воды после извержения. «Врата ада» — два «глаза»-провала в грунте, откуда валит пар и доносятся похожие на стон звуки. В общем, в долине все булькает, фыркает, парит и благоухает ароматом сероводорода! И, глядя на происходящие вокруг чудеса, диву даешься, что открыли локацию только в 1941 году. А до этого не ступала здесь нога человеческая.

Оседлать волну

© Super.ru

Как насчет искупаться в океане? «Легко!» — рвутся в бой самые отважные путешественники, едва приехав на Халактырский пляж, покрытый черным вулканическим песком. Что ж, пыл некоторых смельчаков быстро охлаждает температура воды +13...+15 градусов. А самые дерзкие все-таки окунаются с разбега. Другие облачаются в гидрокостюм и покоряют стихию на серфе. Не секрет, что на Камчатке лучшие волны в России: наиболее комфортный для серфинга период здесь с мая до середины октября. А потом приходят тайфуны, которые властвуют до конца ноября: да, Тихий океан не такой уж и тихий.

Встретиться с медведем

© Super.ru

Подобные встречи неизбежны — на полуострове обитают около 20 000 особей (при населении 312 000 человек), но пусть знакомство с косолапыми пройдет на расстоянии. Все вновь прибывшие на Камчатку проходят инструктаж, что делать, если столкнулся лицом к лицу, то есть к морде, с медведем. Ни в коем случае не убегать и не поворачиваться к зверю спиной. Лучше начать пятиться назад и попытаться позвать на помощь, в крайнем случае лечь лицом вниз и накрыть себя курткой. Туристам также рекомендуется носить с собой свисток и фальшфейер. Наблюдать за медведями (с безопасных площадок) проще всего в районе Курильского озера, воды которого с апреля по ноябрь заполняются неркой. В этот период мохнатые приходят туда на рыбалку.