Иммануил Кант и Балтийская коса: в Калининграде рассказали о местном туризме

Философ Иммануил Кант — часть исторического и культурного наследия Калининградской области, сказал в беседе с NEWS.ru врио губернатора региона Алексей Беспрозванных. По его словам, фигура философа стала своеобразным магнитом для туристов.

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"Обходиться с Кантом нужно так же, как со всем остальным историческим наследием, с должным уважением, и при этом использовать для привлечения туристов и для продвижения имиджа Калининграда", — считает политик.

Беспрозванных добавил, что у области есть много других привлекательных черт и популярных достопримечательностей. Среди них, к примеру, национальный парк «Куршская коса», многочисленные исторические памятники, в том числе рыцарские замки.

"У нас разнообразный природный ландшафт, становится популярным сплав на байдарках и так далее. Вдоль Балтийского моря строится велодорожка — одна из самых протяженных в стране, часть этой трассы уже доступна для велосипедистов. Есть планы развивать и Балтийскую косу, которая считается не менее красивой, чем Куршская. Там пляж даже лучше, потому что широкий и с очень хорошим песком. Сегодня мы приводим в порядок пляжи этой косы и обсуждаем планы по их развитию", — резюмировал он.

Напомним, в апреле тогдашний руководитель Калининградской области Антон Алиханов назвал прусского философа Иммануила Канта русским трофеем, «как и все» в регионе. По его словам, России необходимо разобраться с наследием философа. Он отметил, что Кенигсберг мог стать российским в ходе Семилетней войны. Тогда Кант стал бы подданным Российской империи, напомнил Алиханов.