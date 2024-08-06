Сергей Аксенов прокомментировал ввод туристического налога в Крыму

Власти Крыма не будут вводить туристический налог до завершения специальной военной операции. Об этом 6 августа заявил глава республики Сергей Аксенов.

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В своих соцсетях глава Крыма напомнил, что с 2025 года в России появится туристический налог. Налоговые поступления от него будут зачисляться в бюджеты муниципальных образований, представительные органы которых и будут определять ставку налога в пределах, установленных Налоговым кодексом. В 2025 году максимальная ставка будет равняться одному проценту, в 2026-м — двум, в 2027, 2028, 2029-м — три, четыре и пять процентов, соответственно.

Это нововведение вошло в закон, предусматривающий введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ. Президент Владимир Путин подписал документ 12 июля. Подробнее обо всех изменениях в Налоговый кодекс ранее рассказала «Парламентская газета».

«Считаю нецелесообразным введение туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции», — написал Аксенов.

Он отметил, что как только цели спецоперации будут достигнуты, власти республики проанализируют результаты регионов и рассмотрят этот вопрос.