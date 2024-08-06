Во сколько обойдется автотуристу путешествие по республикам Кавказа

Два автомаршрута по Северному Кавказу, разработанные в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", опубликованы на портале "Путешествуем.рф". Корреспонденты "РГ" оценили, во сколько гостю обойдется предложенный автовояж, и дали советы, как сделать его комфортным и безопасным. Маршруты проходят по Дагестану и Северной Осетии. Отправляемся в путь!

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Стартуем из Махачкалы

В целом основные автодороги в Дагестане достаточно высокого качества, да и заправиться топливом не проблема. Но следует быть внимательными при выборе АЗС - на некоторых бензин может оказаться сомнительным, поэтому лучше спросить совета у местных автолюбителей. На начало августа стоимость литра АИ-92 в республике составляет 55 рублей, АИ-95 - 60. Протяженность трехдневного автомаршрута по региону - 430 километров, то есть с учетом дороги туда и обратно и других нюансов потребуется 90-100 литров топлива.

На дороге водителю следует быть бдительным, увидев поблизости стада домашних животных. Они часто выходят на трассу, а столкновение с коровами или овцами может иметь печальные последствия.

"Цены на отели в Махачкале разнятся в зависимости от близости к побережью Каспийского моря и уровня комфорта - номер обойдется от 2,5 до 10 тысяч рублей в сутки."

Маршрут начинается в Махачкале. О ночлеге тут надо позаботиться заранее - на лето бронировать гостиницу желательно за месяц до заезда. Цены на отели разнятся в зависимости от близости к побережью Каспийского моря и уровня комфорта - номер обойдется от 2,5 до 10 тысяч рублей в сутки. При желании можно найти недорогой - в пределах тысячи рублей - хостел. В Махачкале очень много кафе и ресторанов. В обычном заведении общепита обед (салат, первое и второе блюда) обойдется в тысячу рублей.

Начинается маршрут у центральной Джума-мечети. Она стоит на пересечении проспекта Шамиля и улицы Дахадаева. При входе следует придерживаться некоторых правил: мужчины не должны быть в шортах, а женщинам следует надеть платье с длинными рукавами и покрыть голову платком. В пятницу днем лучше не приходить, так как в это время проходит коллективная молитва, на которую собираются тысячи людей.

Следующая локация - примыкающий к центральной площади проспект Расула Гамзатова. Припарковаться тут сложно, поэтому лучше оставить машину на ближайших улочках и отправиться гулять пешком. Здесь можно увидеть Республиканский русский театр, возле которого стоит памятник поэту Расулу Гамзатову, и Национальную библиотеку. На улице много кафе и сувенирных магазинов. Далее идем на городской пляж. От проспекта туда можно дойти минут за 15, поэтому лучше прогуляться пешком. При желании можно искупаться, но вода здесь не очень чистая.

Последний пункт первого дня автомаршру- та - бархан Сарыкум. Это уникальная песчаная гора на равнине - примерно в 20 километрах от Махачкалы. Бархан находится в заповедной зоне, вход на территорию платный - 200 рублей с человека. За парковку придется заплатить 100 рублей. Стоит учесть, что несколько сот метров дороги - от трассы к бархану оставля- ют желать лучшего, особенно в дождливую погоду.

Едем к каньону

Второй день автопутешествия - это поездка к Сулакскому каньону, самому глубокому в Европе (около двух тысяч метров). Он расположен возле поселка Дубки, расстояние от Махачкалы - 80 километров. Это самая популярная дагестанская локация. В летнее время на подъезде к каньону могут быть пробки, поэтому лучше выезжать из Махачкалы пораньше. Здесь несколько смотровых площадок, откуда можно полюбоваться на протекающую по его дну реку Сулак.

В этом году здесь открылась новая экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров, часть ее идет вдоль скалы, а часть - над рекой. В конце посетители должны пересечь подвесной мост - испытание не для слабонервных. Для любителей экстрима есть несколько аттракционов. Прокатиться на зиплайне стоит тысячу рублей, пройти по тропе "Виа Феррата" - три тысячи, а прыгнуть с тарзанки в пропасть над каньоном - семь тысяч.

Далее маршрут ведет к Чиркейской ГЭС. Высота плотины - 232 метра, она вторая по этому показателю в стране. Следует учесть, что ГЭС - режимный объект, и для ее посещения необходимо иметь паспорт. Рядом с ГЭС располагается Чиркейское водохранилище. Как в Сулакском каньоне, так и на водохранилище можно покататься на катере. Он вмещает от 10 до 12 человек, стоимость аренды - от шести до 10 тысяч рублей. Цена зависит от длительности поездки и от того, до каких локаций хотят доплыть туристы.

Парковки возле каньона и ГЭС бесплатные. Если туристы захотят посетить расположенный недалеко комплекс "Главрыба", где приготовят выловленную на их глазах форель, то стоянка обойдется в 200 рублей. Возвращаясь в Махачкалу, нужно будет проехать Гимринский тоннель - самый длинный в России (более четырех километров).

Брызги Тобота

Третий день начинается с посещения Ирганайского водохранилища, находящегося возле одноименной ГЭС. Рядом располагается поселок Шамилькала. Водоем протянулся почти на 20 километров между высоких скал, вода завораживает своим изумрудным цветом. На водохранилище есть смотровые площадки. Здесь хорошо развита туристическая инфраструктура - есть гостевые дома и кафе.

Далее едем в Хунзахский район к водопаду Тобот. Расстояние от Махачкалы до него - 150 километров, время в пути - около двух с половиной часов. Припарковаться возле водопада можно бесплатно и со смотровой площадки полюбоваться на падающую с высоты 70 метров воду. Хунзах - довольно большое село, здесь есть несколько заведений общепита, при желании можно переночевать в гостинице или гостевых домах.

Завершается третий день автоэкскурсии в Карадахской теснине в Гунибском районе. Теснина представляет собой ущелье протяженностью около 500 метров, при этом ее ширина - не более пяти метров. Она включена в число особо охраняемых природных территорий, за вход придется заплатить 100 рублей. От этого места на обратном пути до Махачкалы нужно проехать примерно 140 километров.

"Однодневная поездка может считаться скорее ознакомительной. В идеале нужно провести на маршруте хотя бы одну-две ночи, встретить рассвет в горах, погулять пешком, подняться к водопадам."

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"Данный автомобильный маршрут проходит по наиболее популярным туристическим локациям Дагестана, поэтому особых проблем у автолюбителей на дороге не возникнет, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель турфирмы "Шангереев тур" Шамиль Шангереев. - Здесь более-менее нормальный сервис, каждый месяц появляется что-то новое. На каких-то необъезженных маршрутах могут возникнуть проблемы, а на этом есть много точек общепита, гостевые дома. Санитарной комнатой можно воспользоваться в кафе или зайти в мечеть."

И напоследок еще несколько советов собирающимся в Дагестан автолюбителям. Большинство точек общепита и небольших магазинов не принимают оплату картой. Надо рассчитываться наличными или делать перевод - почти везде висят таблички с номером телефона. В горных районах не всегда может ловить сотовая связь. Если возникнут сложности, обращайтесь к местным жителям - они всегда с радостью помогут.

Башни Дигории

Автомаршрут по Северной Осетии знакомит туристов с Дигорией, тесно связанной с историей осетинского народа. Эти места богаты легендами, здесь сохранилось множество древних построек, в том числе родовые башни и руины замков. Но самое чудесное, что может найти турист в горной Дигории, - первозданная природа с ледниками, реликтовыми лесами, водопадами и ущельями. Путешествие на машине займет всего один день, но увидеть за это время все достопримечательности вряд ли получится. Так что однодневная поездка может считаться скорее ознакомительной.

"В идеале нужно провести на маршруте хотя бы одну-две ночи, встретить рассвет в горах, погулять пешком, подняться к водопадам. Конечно, можно проехать по дороге до нужных точек за день, но впечатление останется скомканное", - рассказал корреспонденту "РГ" гид Андрей Синицын.

По мнению экскурсоводов, автомобильный туризм в связке с пешим будет оптимальным для поездки в эту часть Северной Осетии. Маршрут протяженностью 178 километров начинается во Владикавказе и идет в Алагирский и Ирафский районы по Дигорскому ущелью. Это северный склон Главного Кавказского хребта.

Первая остановка находится на въезде в длинный горный каньон Асхинта, далее на маршруте - древние села Задалеск, Ханаз, Мацута, Камунта и Галиат. Последний называют "Мачу-Пикчу Дигории". Здесь можно увидеть многоэтажные дома, которые датируются X веком, древние склепы с удивительными петроглифами, святилище времен скифов, высокие родовые башни и горную бурлящую реку, протекающую прямо у подножия древнего селения.

"Если строить маршрут самостоятельно, то в него легко можно добавить еще несколько неочевидных точек, о которых мало кто знает, хотя добраться туда несложно, - поделился мнением гид по Северному Кавказу Николай Хижняк. - Например, башня Абисаловых, куда почти никто не заезжает, хотя она отреставрирована и можно посмотреть, как она устроена внутри. В башне пять этажей, есть возможность подняться на самый верх. Еще в Дигории имеется прекрасная обзорная точка у замка Багайта, его легко найти на карте, оттуда открываются невероятные виды на ущелья. Правда, подъехать к нему на легковом автомобиле сможет только уверенный водитель."

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Можно не только увидеть Сулакский каньон сверху, но и прокатиться на катере по реке, протекающей среди его скал.

По словам Хижняка, в районе, по которому проходит маршрут, есть где перекусить и отдохнуть. Например, несколько кафе находится в Мацуте. Там предлагают знаменитые осетинские пироги. Обед обойдется в 500-700 рублей с человека. Кроме того, поесть можно на одной из баз отдыха или в гостиничных комплексах. Здесь меню более разнообразное и не ограничивается национальной кухней.

При желании можно остановиться на ночевку на одной из баз отдыха, которых в Дигории достаточно много. Стоимость номера зависит от качества объекта: за обычный двухместный запросят от 2400 до семи тысяч рублей. Естественно, есть и люксы, а также номера с каминами, домики и шале.

Так как маршрут начинается во Владикавказе, то переночевать до и после путешествия можно в столице региона, а заодно и распланировать культурную программу. Благо в городе найдется чем заняться.

"Большой популярностью пользуется культурно-познавательный туризм. С каждым годом растет количество достопримечательностей. В этом году спросом пользуется Дом Вахтангова. Некоторые гости региона специально приезжают, чтобы посетить филиал знаменитого театра Вахтангова. Мы видим особый интерес и к филиалу Мариинского театра. Гостей также восхищают памятники культуры и архитектуры", - рассказали корреспонденту "РГ" в комитете по туризму Северной Осетии.

Заправить автомобиль перед поездкой в Дигорию тоже лучше во Владикавказе. В городе больше десятка автозаправок. Самый ходовой - 95-й - бензин на начало августа стоит около 57-58 рублей за литр. Нужно добавить, что в этом году в Дигорском ущелье в районе села Куссу появится база отдыха с шестью модульными домами на 18 номеров, спа-комплексом, рестораном, фитнес-центром и площадкой для отдыха. .

Прямая речь

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ: