Винодельни в Дагестане: зачем ехать и что попробовать

Дагестанский коньяк — настоящий бренд, но не многие знают, что в республике производят и вино. А еще развивают энотуризм. Рассказываем об особенностях самых южных вин России

К Кубани и Крыму — давно признанным у путешественников направлениям для винного туризма — в последнее время добавилось еще одно. Дагестан, который с советских времен известен крепкими напитками, готов стать крупным игроком и в мире российского виноделия.

В 2023 году в регионе собрали 282,8 тыс. тонн ягоды, большая часть которой отправилась на переработку. В 24-м урожай ожидается еще больше.

Производство вина — важный аспект современного Дагестана. Республика считается самой южной винодельческой зоной в России. Специалисты сравнивают здешний терруар с землями Сицилии, а на местных винодельнях можно найти итальянское оборудование.

— Дагестан все больше осознает себя регионом, где можно развивать гастрономический туризм, — рассказывает президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

— Винный туризм тоже значительно продвинулся. Многие дагестанские рестораны переделывают национальные рецепты на современный лад, а виноделы все чаще обращают внимание на автохтонные сорта. Владельцы виноделен переосмыслили формат предприятий — и теперь они открыты для туристов. Здесь то и дело можно увидеть энофилов — любителей вина, которые с большим удовольствием посещают экскурсии и дегустируют солнечный напиток.

«Дербент Вино»: дагестанское вино с итальянским акцентом

В Дагестане есть несколько крупных винных производств. Одно из них — «Дербент Вино», основанное 6 лет назад. Купажированием на предприятии занимаются итальянские специалисты. Особенность этого производства — отсутствие процесса пастеризации. Вместо нее используется микрофильтрация, которая позволяет сохранить при розливе вкусовые и ароматические свойства вина.

Тихие вина вызревают в бочках из французского дуба и венгерской акации. Кроме классических сортов «шардоне», «совиньона» и «рислинга» здесь произрастают и автохтоны — «гюляби», «докур», «джунга», «лацучере», «нарма» и «гирма».

В планах у компании расширить туристические возможности. Через пять лет около виноградников вырастут гостевые домики. В проект планируется вложить 200 млн рублей, которые, по подсчетам «Дербент Вино», окупятся через 10 лет.

Экскурсии на винодельню проводятся каждый день. Индивидуально или в составе туристической группы можно посетить предприятие и виноградники, где агроном расскажет об особенностях терруара, поведает историю дагестанского виноделия и проведет дегустацию.

Попасть на винодельню можно двумя способами: оформить посещение экскурсии у туроператора, который сотрудничает с «Дербент Вино», или же оставить заявку на сайте компании. Стоимость начинается от 500 рублей.

Зачем ехать? Чтобы попробовать тихие Эндемы и побывать на виноградниках, которые растут прямо у стены знаменитой персидской цитадели Нарын-кала.

Винодельня «Герей-Тюз»: экологически чистое вино с глубоким вкусом

Бутиковая семейная винодельня «Герей-Тюз» расположилась в историческом месте. Именно отсюда на императорский стол поставлялся виноград, здесь много веков назад проходил Великий Шелковый Путь.

В создании винодельни участвовали три поколения семьи Канзитдиновых. Первая лоза была высажена почти 60 лет назад отцом нынешнего владельца компании.

Виноградники «Герей-Тюз» состоят в основном из классических сортов — «молдова», «саперави», «рислинг», «ркацители», «каберне» и «мерло», но есть здесь и автохтон — «агадаи». Через 2−3 года ждут первый урожай «совиньон-блан». Винодельня не использует минеральные удобрения — только органические. Гроздья собираются вручную после полного созревания.

Три года назад «Герей-Тюз» начала принимать туристов. Ежедневного здесь проводятся экскурсии, а в будущем планируется открытие контактного зоопарка, обустройство искусственного пруда и строительство гостевых домов.

Забронировать экскурсию можно на сайте винодельни. Стоимость посещения стартует от 600 рублей за человека.

Зачем ехать? Чтобы продегустировать экологически чистое вино и посмотреть на 100 га виноградников, которые раскинулись между предгорьем Кавказа и Каспийским морем.

Иса Мусаев: гаражный винодел, о котором говорят

Иса Мусаев — гаражист из Дагестана, один из самых популярных виноделов региона. В год он выпускает лишь несколько сотен бутылок. Каждую из них Иса лично презентует своим гостям, среди которых звезды шоу-бизнеса, блогеры, делегации крупных российских компаний. Рестораторы же стараются достать его вина для слепых дегустаций.

Своих виноградников у Исы нет, но он тщательно выбирает материал. Предпочтение отдает лозам, возраст которых может достигать более 50 лет. В будущем Иса не исключает возможность увеличить объемы производства вина.

— Какой солдат не мечтает стать генералом? Хотелось бы выпускать премиальным тиражом, максимум 10−15 тысяч бутылок. Для этого нужен собственный виноградник, чтобы под свои запросы выращивать виноград хорошего качества, — делится Иса Мусаев. — В планах сначала посадить хотя бы 5 га, а потом получить лицензию и построить винодельню.

Попасть к гаражному виноделу можно в составе туристической группы или же по рекомендации экспертов. Дегустации и знакомство с напитком Иса Мусаев проводит бесплатно.

Зачем ехать? Чтобы попробовать настоящее эксклюзивное гаражное вино и познакомиться лично с мастером-виноделом.

По дороге к виноградникам Дагестана

Некоторые туристические компании предлагают винно-гастрономические туры в Дагестан. Например, Fun&Sun. В линейке туров компании две программы: «Привет, Дагестан!» и «Привет, Дербент!» Продолжительность каждой — 7 дней.

Один из форматов предусматривает обзорную экскурсию и дает возможность туристам самостоятельно планировать свой отдых. Например, воспользоваться предложениями местных гидов или индивидуально зарегистрироваться на винно-гастрономический тур по винодельням. Стоимость начинается от 40 тысяч рублей за человека.

Руководитель маркетплейса экскурсионных туров «Слетать.ру» Ксения Андрианкова рассказала, что Дагестан не позиционирует себя как энотуристический регион. При этом гастротуризм в республике развит на высоком уровне.

Сейчас «Слетать.ру» предлагает более 140 туров в Дагестан. Среди них есть путешествия, в которых предполагается посещение Дербентской винодельческой компании с проведением дегустации. В рамках программы туристы смогут погрузиться в атмосферу винодельни и изучить процессы производства вина. Цена туров начинается от 21 тысячи рублей без учета перелета.

Провести экскурсии предлагает и компания Caspian travel. В рамках туров можно посетить завод «Дербент Вино», Дербентский завод игристых вин, Кизлярский коньячный завод и Избербашский винно-коньячный завод. Туристы смогут узнать тонкости изготовления дагестанских вин и богатую историю предприятий. Экскурсии проходят ежедневно в зависимости от набора группы. Стоимость за одного человека — 3 тысячи рублей.

Дагестанские вина не самые известные в России, и туристы нередко с удивлением открывают для себя эти напитки самого южного региона страны. В регионе вообще стараются не подчеркивать принадлежность к винному туризму и называют его гастрономическим. Но именно подобный камерный формат производства придает вину из Дагестана особый шарм.