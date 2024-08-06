В июле 2024 года на Эльбрусе, на высоте 5642 метров, появился счетчик восхождений. Только за первый час после его установки на кнопку нажали 25 альпинистов. В разгар сезона высочайший пик России пытаются штурмовать толпы любителей и профессионалов, однако не всем это удается.

Владимир Волошин пять раз участвовал в восхождении на Эльбрус. И только трижды оказывался на вершине, хотя его физической подготовке позавидовали бы многие. Волошин — сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля ROSA RUN. Владимир побывал на разных континентах, пробежал 50 км на Северном полюсе и 240 км в пустыне Сахара, но Кавказ занимает в его списке особое место.

Маленькая большая жизнь

Когда у вас появилась идея взойти на Эльбрус?

— Не сразу. У меня есть близкая подруга Зара Марем, которая родилась в Нальчике и всю жизнь прожила в Кабардино-Балкарии. Мы познакомились много лет назад, когда я приехал на встречу с предпринимателями в Приэльбрусье. Тогда я увидел, какие там красивые места и что каждый сезон по-своему уникален. Я стал туда возвращаться.

По традиции мы всегда в один из дней поднимались рано утром на высоту базового лагеря 3880. Встречали рассвет, наблюдая, как лучи солнца заливают две вершины Эльбруса. И каждый раз Зара у меня спрашивала: есть желание подняться?

И вы решились?

— С первого раза совсем не зацепило. Я просто смотрел на две величественные вершины. Ведь обманчиво кажется, что они совсем близко. Но в какой-то момент, на третий или на четвертый визит, я понял, что созрел. И на следующий год — это был 2019-й — мы организовали первое восхождение.

Удачно?

— Мы поднялись на западную вершину на 5642 метра в ночь с 7 на 8 августа, в Международный день альпинизма. Мы не планировали, так совпало. После этого мне стало понятно, из чего состоит восхождение, как правильно проводить акклиматизацию и что самое сложное — спуск с вершины.

В следующем году пойдете?

— Да, уже собираем команду для восхождения c 18 по 27 июля 2025 года. Обычно планируем за год, потому что ребята, которые к нам присоединяются, не только из России. А это возможность открыть для себя уникальное место, подняться на самую высокую вершину в Европе, влюбиться в природу Приэльбрусья: цветущие луга, заснеженные вершины, ледники.

Вы столько раз бывали на Эльбрусе. Чем он вас так привлекает?

— Во-первых, не нужно далеко лететь, что очень сильно упрощает логистику, подготовку, сборы. Во-вторых, каждый раз, приезжая на Эльбрус, я застаю его разным. Меняется не только сама гора, но и инфраструктура курорта, улучшается сервис. Даже вопросы с экипировкой стали решаться проще.

В-третьих, это возможность встретить интересных людей. Говорят, гораздо сложнее найти друзей в крупных городах, чем на Эльбрусе. Экспедиция — маленькая большая жизнь. Эти 10 дней порой переворачивают людей, поэтому участники групп и после восхождения продолжают общаться, ездить друг к другу в гости.

Подготовка к испытанию

Как готовиться к покорению Эльбруса?

— Само по себе слово «покорить» по отношению к горам не совсем верно. Кто кого покоряет: гора человека или человек гору? Скорее всего, первый вариант, потому что горы стояли и будут стоять, а вот человеческая жизнь, здоровье — это все очень шаткая конструкция, особенно в таких походах.

Нужно знать свои возможности и ресурсы организма, задолго перед восхождением сдать медицинские анализы, проверить работу сердца, выполнить нагрузочные тесты. Конечно, УЗИ всей кровеносной системы, внутренних органов и сосудов головы — если есть, что поправить, нужно заняться этим.

Тяжело тем, у кого избыточный вес, или, напротив, очень худым: они мерзнут. Нелегко курильщикам и тем, кто без кофе не может. Это все факторы, повышающие риск плохого самочувствия в горах.

А тренировки?

— Конечно, и разнообразные. Это бег, велосипед — все, что тренирует сердечно-сосудистую систему. И обязательно — регулярно. Второе, это психологическая подготовка. И здесь я обычно рекомендую следовать по тому же пути, что и сам когда-то прошел: фильмы, документалки, обзоры восхождений, причем не только на Эльбрус. Надо смотреть на гору не через призму розовых очков, а понимать, какую опасность она таит.

Какой совет можно дать новичку, который только собирается на Эльбрус?

— Самое главное — команда людей, что поведут вас на вершину. Это должны быть проверенные гиды, у которых есть подтвержденная квалификация. Смотрите на наличие удостоверений и всегда регистрируйтесь перед выходом в МЧС: там должны знать, что вы находитесь на вершине. Если что-то пойдет не так, к вам тут же выдвинутся спасатели.

У профессиональных спортсменов больше шансов осуществить мечту?

— Вовсе нет. С нами идут «железные» триатлеты, ультрамарафонцы, спортсмены, любители. Обычно я всегда смотрю, кто в группе первый-второй день держится самым последним. Как правило, этот человек будет первым на вершине, потому что экономит силы и правильно формирует запас кислорода в мышечной ткани. Так проще переживать горную болезнь.

Критическое значение имеет экипировка. Мы составляем списки вместе с нашими партнерами, у них сеть спортивных магазинов. Крупногабаритные вещи или дорогостоящие обычно берем в аренду на курорте.

Спартанские условия и слезы чемпионов

Условия во время восхождения, говорят, спартанские

— Начиная с базового лагеря уровень комфорта ограничен. Но пока восходители находятся на акклиматизационных ежедневных выходах, мы селим в хорошем отеле, в номерах с мягкими, удобными кроватями, классными подушками, теплой водой, душем и хорошим питанием. Это чтобы снизить стресс до момента, когда он действительно появится и будет нарастать.

После переезда из долины Азау в базовый лагерь «Нацпарк» на высоте 3880 метров условия уже, как вы говорите, спартанские. Размещение по два человека в «номере», откидные деревянные кушетки с матрасами, спальные мешки. Люди спят в термоодежде, чтобы не замерзнуть. Туалеты и умывальники на улице.

И не факт, что мы поднимемся на вершину, несмотря на то что целую неделю стоит прекраснейшая погода. В последний момент может что-то пойти не так. У нас так случилось в 2023 году — за 200 метров до вершины развернулись. Сильно изменилась погода, и старшие гиды-спасатели приняли единогласное решение спустить нас вниз. Мы подчинились, поэтому все живы и здоровы, а восхождение спланировали уже на следующий год.

То есть правда, что горы либо пускают человека, либо нет?

— Да, конечно. Сегодня утром увидел пост своей знакомой о том, что они вчера поднялись на пик Ленина. Это свыше 7000 метров. Она очень сухо написала: мол, ребята, мы сделали это, восхождение было сложным, подробности потом. Понятно, что просто сил нет. И у нее такая фраза была:

«Этой ночью нас гора пустила».

Вот правда. Не стоит думать, что «я покоритель, мне все должно открыться». Если вы не дошли до вершины, нужно принять это как урок, проанализировать, что пошло не так. Всегда можно вернуться. Главное — вовремя уйти.

Когда вы впервые оказались на вершине, что почувствовали?

— После того, как выходишь на западную вершину, цепляясь страховочными усами за натянутые перила, начинается плато, где можно передохнуть. И дальше такая прямая, которую восходители прозвали «дорога зомби». Обычно там действительно идут, пошатываясь. Кто-то на коленках ползет, потому что силы покидают, но у всех — комок в горле и слезы на глазах.

Какое-то необъяснимое эмоциональное явление, накрывает абсолютно всех. И там плачут даже сильные люди, которые по жизни чемпионы — в бизнесе, спорте. А тут как будто дают слабину. Но это слезы от того, что человек хотя и преодолел очень сложное испытание, но пока это лишь половина пути.

Виды там красивые?

— Сумасшедшие! Если поднимаетесь в солнечную погоду, перед вами открывается безумной красоты панорама на северную часть и район Кисловодска, на Черное море, на горы Сванетии, Кавказский хребет. Трогает абсолютно всех. Тут главное справиться с эмоциями, потому что впереди обратный путь.

Получается, самое опасное происходит не на подъеме, а на спуске?

— Да, потому что ресурсы организма уже на исходе. Обратный путь может занять от 2 до 6 часов, в зависимости от цели: высота 5100 метров или один из нижних базовых лагерей. Представляете, такая физическая нагрузка на высоте! После спуска люди чувствуют себя изможденными. Только в Азау, когда уровень кислорода приходит в норму, все начинают восстанавливаться, розовеют, приходят в чувство и готовы к общению за праздничным столом.

Каждое восхождение — это урок

Есть такое понятие «иллюзия альпиниста»: когда во время восхождения кажется, что вершина близко, хотя на деле это не так. Вы сталкивались с таким?

— Это когда ты воображаемо представил, что все это легко, а потом вдруг понимаешь всю степень сложности задуманного. На Эльбрусе такое улетучивается уже после первого восхождения, успешного или неуспешного. Природа была и будет сильнее человека. Где бы вы ни оказались, в горах или в пустыне, вы это четко осознаете. Не надо думать, что «я на силе мысли могу подняться», все-таки надо тренироваться и готовиться к серьезным испытаниям.

Насколько принципы альпинизма вам помогают в жизни, бизнесе?

— Каждое восхождение — это все-таки урок, это жизненная школа. Как говорит мой старший товарищ, нет никакого смысла преодолевать испытания, если вы не собираетесь делать выводы и делиться ими с окружающими.

Что делать, если не удалось подняться?

— Дать всем выговориться, чтобы каждый сделал вывод, что продолжение восхождения могло привести к плачевным последствиям. Семья, дети, жены, мужья — они просто могли бы вас не увидеть. Вот это, наверное, самое сложное.