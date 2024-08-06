Аксенов выступил против турналога в Крыму: «нецелесообразно»

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил против введения туристического налога в республике. Он считает это нецелесообразным.

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«Считаю нецелесообразным введение туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции», – заявил Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что вопрос о введении туристического налога будет рассматриваться после успешного завершения спецоперации. К этому времени полуостров сможет проанализировать достижения других регионов, которые ввели налог на отдых.

Накануне стало известно, что Украина признала, что не сможет вернуть Крым в ближайшие десять лет.