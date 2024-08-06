Скоростные суда «Комета» снова начнут перевозки между Сочи и Анапой

Скоростные пассажирские перевозки на судах «Комета», курсировавших между Сочи и Анапой, возобновятся в третьей декаде августа – первой декаде сентября. Об этом сообщил оператор перевозок «Комета Экспресс», пишет Новая Кубань.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в начале августа перевозки были приостановлены из-за технических проблем. С 1 августа 2024 года пассажиры не могли воспользоваться услугами скоростных судов. На сайте компании уточняется, что все необходимые меры для устранения неисправностей уже принимаются, и «Комета» скоро вернется на маршруты.

Напомним, морское сообщение между Анапой и Сочи было открыто 9 июня. Путешествие на «Комете» занимает около шести часов, предоставляя пассажирам возможность насладиться живописными видами Черного моря.