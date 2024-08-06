Путин поручил разработать программу для развития некоторых природных территорий

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля.

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"Обеспечить разработку и реализацию программы государственной поддержки инвестиционных проектов по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях", - говорится в документе.

Помимо этого, президент поручил разработать требования к самой инфраструктуре туризма в этих зонах, в том числе к энергосберегающим модульным объектам размещения повышенной автономности. Срок исполнения поручения - 15 декабря 2024 г.

Глава государства также поручил "обеспечить ликвидацию объектов накопленного экологического вреда" и создать эффективную систему управления такими отходами на объектах туризма. Она должна в том числе предполагать запрет на использование пластиковой посуды, пакетов и других неразлагаемых ТКО и организацию раздельного сбора отходов для переработки.

Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.