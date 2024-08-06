Псков и Петрозаводск попали в топ-10 направлений в РФ с самым чистым воздухом

Два города на Северо-Запада России оказались в десятке популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом. Эксперты уточнили, что Петрозаводск занял третьем место, а Псков – пятое.

«Петрозаводск, Карелия – 5251 р. / 4 ночи», – говорится в сообщении «Твил.ру».

Столица Псковской области оказалась на пятом месте. Там путешественники проводят четыре ночи. Средняя стоимость ночи составляет 3163 руб. При составлении рейтинга исследователи ориентировались на экологические списки и рейтинги самых популярных направлений для путешественников.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что можно посмотреть в Карелии.