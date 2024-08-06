Опрос: почти половина россиян планируют путешествия летом

Почти половина (46%) россиян планируют отправиться в путешествие этим летом, чтобы сменить обстановку и перезагрузиться, такой план на летний отпуск стал самым популярным. Об этом РИАМО сообщили эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

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На втором месте по популярности оказался отдых за городом, за него голос отдали 26% респондентов. Еще 20% опрошенных проводят лето в городе, 6% — не берут отпуск в летние месяцы.

По данным экспертов, 46% из числа планирующих путешествия поедут на морские курорты, 26% — навестят родственников в других городах или странах, 15% — купили экскурсионные туры, 13% — пойдут в походы. За городом 47% россиян проводят на своей даче, 35% — ездят на дачу к родственникам или друзьям, 11% — выезжают на природу с палаткой или в автодоме, 7% — берут загородный дом в аренду. В городе опрошенные гуляют в парках, посещают бары, рестораны, театр, кино и так далее.

Опрос медиахолдинга Rambler&Co и «СберСпасибо» до этого показал, что более трети россиян (35%) предпочитают брать отпуск в августе, 23% — в июле, а 10% любят отдыхать в июне.