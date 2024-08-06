Новый путеводитель доведет туристов до озера Тургояк и острова Веры

Новый электронный путеводитель по Челябинской области доведет туристов до ровесника английского Стоунхенжа, который располагается в Миассе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС Travel, дает рекомендации для посещения достопримечательностей.

«Запустили бесплатный онлайн-путеводитель для гостей региона. Разработка поможет туристам организовать свой отдых на территории области. Среди прочего, путеводитель направит путешественников к озеру Тургояк и острову Веры, где находится древняя пещера, сопоставимая по возрасту со Стоунхенджем», — отметили в МТС Travel.



Электронный гид предложит маршруты посещения национальных парков, исторических мест. В приложении содержится информация о семейном досуге, включая зоопарк, хаски-центр и историко-археологический заповедник «Аркаим».

Цифровой путеводитель будет полезен и для любителей гастрономических удовольствий. В нем можно найти рекомендации по приготовлению традиционных уральских блюд и выбору ресторанов. Помимо этого сервис поможет забронировать отель и предоставит актуальную информацию о различных достопримечательностях региона.

Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной отметил, что цифровой путеводитель поможет туристам лучше узнать область и спланировать путешествие. Путеводитель будет регулярно обновляться.